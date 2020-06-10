10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?

HEYECAN BAŞLIYOR

Yaklaşık 80 gündür koşuların yapılamadığı atçılık camiasında ilk startın heyecanı yaşanıyor.

Türk at yarışçılığının en önemli hipodromlarından olan Veliefendi'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Hipodromda saat 04.00'te başlayan idmanlar ve hazırlıklar, günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

Kıymetli yarış atları, seyisleri, antrenörleri, jokeyleri ve sahiplerinin gözetiminde yeniden başlayacak koşular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.