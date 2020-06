GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... At yarışları başladı mı? İstanbul'da at yarıları ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alınmıştı. Bu kapsamda, 20 Mart itibarıyla at yarışları ertelenmişti. At yarışlarının hangi tarihte başlayacağını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Başkan Erdoğan tarafından hipodromların açılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, 10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...