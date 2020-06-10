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10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?

Son dakika... İstanbul'da at yarışları başladı mı? Hipodromlar ne zaman açılıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart itibarıyla at yarışları ertelenmişti. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde, at yarışlarının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hipodromların açılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, 10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 10:27
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10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... At yarışları başladı mı? İstanbul'da at yarıları ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alınmıştı. Bu kapsamda, 20 Mart itibarıyla at yarışları ertelenmişti. At yarışlarının hangi tarihte başlayacağını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Başkan Erdoğan tarafından hipodromların açılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, 10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...

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10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?

AT YARIŞLARI BAŞLADI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır yapılamayan at yarışları, yeni normalleşme süreciyle bugün kapılarını yeniden açıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışları, 10 Haziran'da (bugün) İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşularla yeniden başlayacak.

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10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?

HEYECAN BAŞLIYOR

Yaklaşık 80 gündür koşuların yapılamadığı atçılık camiasında ilk startın heyecanı yaşanıyor.

Türk at yarışçılığının en önemli hipodromlarından olan Veliefendi'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Hipodromda saat 04.00'te başlayan idmanlar ve hazırlıklar, günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

Kıymetli yarış atları, seyisleri, antrenörleri, jokeyleri ve sahiplerinin gözetiminde yeniden başlayacak koşular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

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10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?

ÖNLEMLER ALINDI

Veliefendi Hipodromu'nda koronavirüs önlemleri alındı.

Önlemler kapsamında yarış alanları, padoklar, eyerleme alanları ve netice padokuna giren insan sayısı minimuma düşürüldü. İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda sosyal mesafe şeritleri yerleştirildi.

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10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?

İdmanların aralıksız devam ettiği hipodroma girenler ateşi ölçülüp dezenfektan tünelinden geçirilerek alınırken, içerideki herkesin koruyucu maske takması zorunlu tutuldu.

Tesisin her yerinde dezenfektanlar ve koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenlerin anlatıldığı afişler yer aldı.