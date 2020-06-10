ANA SAYFA
10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?
Son dakika... İstanbul'da at yarışları başladı mı? Hipodromlar ne zaman açılıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart itibarıyla at yarışları ertelenmişti. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde, at yarışlarının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hipodromların açılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, 10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.06.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 10:27
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14