10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Herkesin gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan tüm yasaklar...

Herkesin gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan tüm yasaklar...

Koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye'nin yeni normalinde kaldırılan yasaklar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni dönemde kalkan yasakları tek tek sıraladı. En merak edilen konulardan biri düğün salonları için de karar verildi. İşte Başkan Erdoğan'ın tek tek açıkladığı kararlar:

Giriş Tarihi: 10.06.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 08:19
  • 1
  • 11
Herkesin gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan tüm yasaklar... GALERİ DEVAM EDİYOR

65 YAŞA YASAK KALKTI
Uzun süredir dışarı çıkamayan ve bir süredir pazar günleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlara yasak kalktı. Yeni karara göre 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

  • 2
  • 11
Herkesin gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan tüm yasaklar...

18 YAŞ ALTINA SERBEST
18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı.

  • 3
  • 11
Herkesin gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan tüm yasaklar...

NİKAH SALONLARI AÇILIYOR
Bir diğer merak edilen konu ise nikah ve düğün salonlarıydı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

  • 4
  • 11
Herkesin gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan tüm yasaklar...

24.00'E ÇIKARILDI
Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'idi. Son açıklamaya göre kapanış saati değişti. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

  • 5
  • 11
Herkesin gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan tüm yasaklar...

SİNEMA 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN SERBEST
Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.