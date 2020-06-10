Herkesin gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan tüm yasaklar...

Koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye'nin yeni normalinde kaldırılan yasaklar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni dönemde kalkan yasakları tek tek sıraladı. En merak edilen konulardan biri düğün salonları için de karar verildi. İşte Başkan Erdoğan'ın tek tek açıkladığı kararlar:

Giriş Tarihi: 10.06.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 08:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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