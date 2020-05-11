Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona nedeniyle kaç kişi öldü? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana önlemler kademeli olarak artırıldı. Alınan tedbirler neticesinde salgın kontrol altına alındı. Vaka sayısı ve vefat sayısında azalma görülürken, iyileşen hasta sayısı mevcut vaka saysını geçti. Peki, illere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte Türkiye koronavirüs haritası...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 14:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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