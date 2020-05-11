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Haberler Galeri Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona nedeniyle kaç kişi öldü? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana önlemler kademeli olarak artırıldı. Alınan tedbirler neticesinde salgın kontrol altına alındı. Vaka sayısı ve vefat sayısında azalma görülürken, iyileşen hasta sayısı mevcut vaka saysını geçti. Peki, illere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte Türkiye koronavirüs haritası...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 14:19
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Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı açıklandı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme planı için görüşmeler devam ediyor. Türkiye'de vaka ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıklamıştı. Peki, illere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte Türkiye koronavirüs haritası...

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Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 10 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 138.657 oldu. Koronavirüs nedeniyle 3.786 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.154, toplam entube hasta sayısı 598 olarak açıklanırken, 92.691 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

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Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR?

İl il vaka sayıları ve vefat sayısı ile ilgili belirli bir takvim bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında il il veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. En son veriler 10 Nisan'da açıklandı. İşte 10 Nisan tarihinde açıklanan il il vaka sayıları:

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Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

İL İL VAKA SAYISI

10 Nisan'da açıklanan vaka sayıları:

İstanbul: 28014
İzmir: 2884
Ankara: 2032
Kocaeli: 1702
Konya: 1690
Bursa: 1545
Sakarya: 1014
Isparta: 602
Yalova: 491
Zonguldak: 463