Mide bulandıran manzara! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye vatandaşa yedireceklerdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde Zabıtalar ruhsatsız olarak üretim yapan bir işletmede sağlıksız ve kaçak olduğu tespit edilen 1,5 ton kelle ve paça ele geçirdi. Söz konusu kelle paçaların koronavirüse iyi geldiği söylenerek başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok büyükşehire gönderileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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