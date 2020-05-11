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Mide bulandıran manzara! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye vatandaşa yedireceklerdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde Zabıtalar ruhsatsız olarak üretim yapan bir işletmede sağlıksız ve kaçak olduğu tespit edilen 1,5 ton kelle ve paça ele geçirdi. Söz konusu kelle paçaların koronavirüse iyi geldiği söylenerek başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok büyükşehire gönderileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:51
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Mide bulandıran manzara! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye vatandaşa yedireceklerdi

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimler çerçevesinde bu kez ruhsatsız, hijyen kurallarına uyulmayan mekanda "sakatat" üretimi yapan iş yerine operasyon yaptı.

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Mide bulandıran manzara! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye vatandaşa yedireceklerdi

Fevzipaşa Mahallesi, Vefa Caddesi üzerinde kepenkleri kapalı iş yerine Seyhan Belediyesi'ne bağlı Sağlık Müdürlüğü ekibi, Gıda Mühendisi ve Veterinerle birlikte İl ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri eşliğinde yapılan operasyonda ilk etapta kötü görüntü ve koku ile hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

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Mide bulandıran manzara! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye vatandaşa yedireceklerdi

Denetimlerde, iş yerinin ruhsatsız, yaklaşık 1,5 ton sakatat etin sağlıksız ve çalışma şartlarının hijyen kurallarına ve çalışma yönetmeliğine uymadığını tespit etti. İş yerine ceza kesilirken, 1,5 ton sağlıksız sakatata el konularak imha edildi.

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Mide bulandıran manzara! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye vatandaşa yedireceklerdi

"Kelle" , "paça çorba" ve sucuk yapılan ürünlerinden oluşan koyun başları ve etler zabıta tarafından götürülerek imha edildi. İş yeri de mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

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Mide bulandıran manzara! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye vatandaşa yedireceklerdi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Covid-19 salgının da hizmetleri, halk sağlığı öncelikli gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sıkı şekilde yaptığımız imalathane ve iş yeri denetimleriyle de toplum sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız. Denetimlerimiz aralıksız şeklide sürdürülecek"dedi. Zabıta birimlerinin periyodik denetimlerinde tespit ettiği sağlıksız üretim yapan imalathaneyi mühürlediğini ifade eden Başkan Akay şöyle konuştu: