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CHP'li İBB'nin Haliç yalanı! Kirlilik yine gün yüzüne çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı döneminde temizlettiği Haliç günümüzde içler acısı bir halde. CHP'li İBB'nin kirlilik düzelecek dediği Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü. Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü gözlendi. Öte yandan CHP'li İBB, Büyük İstanbul Otogarı'na da Mustafa Kemal Atatürk heykelini dikerek Haliç'teki rezilliğini örtmeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 22.08.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 17:27
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