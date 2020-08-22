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CHP'li İBB'nin Haliç yalanı! Kirlilik yine gün yüzüne çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı döneminde temizlettiği Haliç günümüzde içler acısı bir halde. CHP'li İBB'nin kirlilik düzelecek dediği Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü. Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü gözlendi. Öte yandan CHP'li İBB, Büyük İstanbul Otogarı'na da Mustafa Kemal Atatürk heykelini dikerek Haliç'teki rezilliğini örtmeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 22.08.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 17:27
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CHP'li İBB'nin Haliç yalanı! Kirlilik yine gün yüzüne çıktı

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.

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CHP'li İBB'nin Haliç yalanı! Kirlilik yine gün yüzüne çıktı

Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.

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CHP'li İBB'nin Haliç yalanı! Kirlilik yine gün yüzüne çıktı

ÇÖPLER BİRİKTİ
Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.

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CHP'li İBB'nin Haliç yalanı! Kirlilik yine gün yüzüne çıktı

Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.

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CHP'li İBB'nin Haliç yalanı! Kirlilik yine gün yüzüne çıktı

HEYKEL ÜZERİNDEN REZALETİ ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR
Öte yandan göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin her yerine heykel dikmeye devam ediyor. CHP'li İBB son olarak Büyük İstanbul Otogarı'na da Mustafa Kemal Atatürk heykelini dikerek Haliç'teki rezilliğini örtmeye çalıştı.