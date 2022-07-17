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PKK/YPG’li teröristler tutuştu! Ayn El Arap'a rejim bayrağı astılar
Türkiye'nin terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG tutuştu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinin Türkiye tarafından görülen yüksek noktalarına teröristler, Suriye rejimi bayrağı astı.
Giriş Tarihi: 17.07.2022 13:51Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 13:51