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PKK/YPG’li teröristler tutuştu! Ayn El Arap'a rejim bayrağı astılar

Türkiye'nin terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG tutuştu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinin Türkiye tarafından görülen yüksek noktalarına teröristler, Suriye rejimi bayrağı astı.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 13:51
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PKK/YPG’li teröristler tutuştu! Ayn El Arap’a rejim bayrağı astılar

Türkiye'nin terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'de başlayan panik devam ediyor.

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PKK/YPG’li teröristler tutuştu! Ayn El Arap’a rejim bayrağı astılar

Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde de teröristler rejim bayrağı ile kendilerini kamufle etme yoluna başvurdu.

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PKK/YPG’li teröristler tutuştu! Ayn El Arap’a rejim bayrağı astılar

Ayn El Arap kentinin yüksek bir noktasında teröristlerin mevzi olarak kullandığı tepeye, dün rejim bayrağı asıldı.

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PKK/YPG’li teröristler tutuştu! Ayn El Arap’a rejim bayrağı astılar

Türkiye tarafından da görülebilen bir büyük ve birkaç küçük Suriye rejimi bayrağı asılması dikkat çeken tepede, teröristlerin ağır silahlar ve araçlarının bulunduğu gözlendi.

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PKK/YPG’li teröristler tutuştu! Ayn El Arap’a rejim bayrağı astılar

Teröristlerin silindir şeklinde yapılmış olan gözlem kulelerinin bulunduğu tepede, olası hava harekatına karşı sığınak ve tünellerinin de inşa edilmiş olduğu görüldü.