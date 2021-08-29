HaberlerGaleriMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yunanistan sınırında! Bakan Akar'dan sert mesaj: Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yunanistan sınırında! Bakan Akar'dan sert mesaj: Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…
Yunanistan sınırında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar,"Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım. Bu şekilde bir yere varılamayacağını tarih göstermiştir. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi, gasbettirmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 29.08.2021 10:58Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 11:25