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Haberler Galeri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yunanistan sınırında! Bakan Akar'dan sert mesaj: Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yunanistan sınırında! Bakan Akar'dan sert mesaj: Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…

Yunanistan sınırında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar,"Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım. Bu şekilde bir yere varılamayacağını tarih göstermiştir. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi, gasbettirmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 29.08.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 11:25
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yunanistan sınırında! Bakan Akar’dan sert mesaj: Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Edirne'ye geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yunanistan sınırında! Bakan Akar’dan sert mesaj: Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…

Yunanistan sınırında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar ve TSK komuta kademesine Edirne Valisi Ekrem Canalp ile 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni de eşlik etti. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Arda Hudut Bölüğü'nü ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yunanistan sınırında! Bakan Akar’dan sert mesaj: Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…

Hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı emanet etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen bayrağı öperek teslim aldı. Hudut nöbeti tutan Mehmetçikle de sohbet eden Akar, dürbünle Yunanistan sınırını inceledi.

Daha sonra hudut bölüğündeki Mehmetçikle bir araya gelen Akar, TSK'nın hudutların güvenliği için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirtti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yunanistan sınırında! Bakan Akar’dan sert mesaj: Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…

Türkiye'nin Ege'deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulayan Akar, "İki ülke halkının refah içinde, zenginliklerden istifade ederek yaşamasını temenni ediyor, bunu amaçlıyoruz fakat bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz." diye konuştu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yunanistan sınırında! Bakan Akar’dan sert mesaj: Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…

Orman yangınları ile mücadelede iş birliği konusunda yaşanan karşılıklı olumlu diyaloğu anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının komşu ülkelerin halkları için de önemli olduğunu herkesin, özellikle de komşumuz Yunanistan'ın yöneticilerinin görmesini bekliyoruz. Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye'ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar. Ege'nin sanki tek sahibi onlarmış gibi taleplerde bulunuyor, bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar. Uluslararası hukuka aykırı eylem ve söylemlerini göz ardı ederek sürekli olarak Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalarda, provokasyon içinde bulunuyorlar. Yunan asker ve siyasilerin bu tutumunun çok yanlış olduğunu, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağını da her fırsatta söyledik."