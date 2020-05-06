Türkiye haritası son durum! Corona virüsü ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? 6 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de koronavirüse ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de sıkı tedbirler alındı ve salgının ilk dönemi tamamlandı. Türkiye'de iyileşen vaka sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor. Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut koronavirüs hasta sayısını aştı. Türkiye, koronavirüsle mücadelede başarılı bir şekilde birinci dönemi tamamladı. Peki, Türkiye'de son durum nedir? Türkiye'de corona virüsü ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? İşte 6 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...