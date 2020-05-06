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Haberler Galeri İşte CHP'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler! CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı

İşte CHP'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler! CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı

En başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere birçok CHP'li, sosyal medyada paylaştıkları "süslü cümlelerle", idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andılar. Deniz Gezmiş üzerinden CHP hakkında ise gerçekler bambaşka bir boyutta... Öyle ki 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren vekillerden 30'u, CHP'li isimlerden oluşuyordu! İşte CHP'de Deniz Gezmiş'i ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 15:38
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İşte CHP'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler! CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı

1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölümlerinin üzerinden tam 48 yıl geçti.
Bugün her fırsatta Deniz Gezmiş'i referans alan CHP'nin, o dönem Meclis'te olan milletvekillerinden bazıları, idamlara evet yönünde oy kullanmıştı.

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İşte CHP'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler! CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı

İDAMA 273 EVET OYU
Türkiye o dönemde yine asker-siyaset kavgası içindeydi. 1972 yılında Meclis'teki üye sayısı 450 idi ve oylamaya 323 milletvekili katılmıştı. İdamın infazı için Meclis'te yapılan oylamada 273 milletvekili; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu verirken 48 ret oyu çıkmış ve 2 de çekimser oy kullanılmıştı.

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İşte CHP'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler! CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı

CHP'DEN 30 EVET

Kabul için idama evet diyen Adalet Partisi'nin milletvekili sayısı yetersiz kaldı. Eksik olan sayı 28'di.

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İşte CHP'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler! CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı

Bu sayı, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tamamlandı.

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İşte CHP'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler! CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı

Buna göre CHP'den 30 evet, 47 hayır, 2 çekimser oy çıkarken; 52 CHP'li de oylamaya katılmadı.