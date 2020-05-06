İşte CHP'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler! CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı

En başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere birçok CHP'li, sosyal medyada paylaştıkları "süslü cümlelerle", idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andılar. Deniz Gezmiş üzerinden CHP hakkında ise gerçekler bambaşka bir boyutta... Öyle ki 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren vekillerden 30'u, CHP'li isimlerden oluşuyordu! İşte CHP'de Deniz Gezmiş'i ve arkadaşlarının idamına onay veren isimler...