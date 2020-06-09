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Türkiye günlerce bu kazıyı konuşmuştu! Dipsiz Göl'den iyi haber geldi

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl, kış aylarında biriken ve buz tutan karın erimesi ile su tutmaya başladı. 1,5 metre su seviyesine ulaşan ve kurbağaların yüzdüğü gölde canlı yaşam da geri döndü.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 16:21
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Türkiye günlerce bu kazıyı konuşmuştu! Dipsiz Göl'den iyi haber geldi GALERİ DEVAM EDİYOR

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.

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Türkiye günlerce bu kazıyı konuşmuştu! Dipsiz Göl'den iyi haber geldi

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi.

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Türkiye günlerce bu kazıyı konuşmuştu! Dipsiz Göl'den iyi haber geldi

Bölgede, geçen yıl 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı.

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Türkiye günlerce bu kazıyı konuşmuştu! Dipsiz Göl'den iyi haber geldi

Jandarma ekipleri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

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Türkiye günlerce bu kazıyı konuşmuştu! Dipsiz Göl'den iyi haber geldi

Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.