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Orman arazisine çöken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a çiftliğindeki kaçak bölümler için 1 ay süre
Kocaeli Dilovası Belediyesi, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğiyle ilgili belge ibraz edememesi üzerine kaçak bölümleri mühürlerken, 1 ay süre verdi. 1 ay içerisinde gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi durumunda yapıların yıkımı için çalışma başlatılacak.
Giriş Tarihi: 09.06.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 15:15
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