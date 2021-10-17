Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

Vale hizmeti verilirken Karayolları Trafik Yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlüklere uyulacak. Vale hizmetinde çalıştırılacak kişilerin; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde; imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırması, kullanmak için satın alması, kabul etmesi veya- bulundurması ya da kullanması, cinsel saldırı suçlarından mahkum olmamış olması veya bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunmayacak.