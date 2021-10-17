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Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik temmuz ayında yürürlüğe girdi. Emniyet ekipleri Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim yaptı. 45 valeye idari yaptırım uygulanırken, denetlenen 12 bin 139 ticari taksinin 73'ü trafikten men edildi.

Giriş Tarihi: 17.10.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 12:00
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Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

Vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanmış, bu yılın Temmuz ayında ise yürürlüğe girmişti. Bu düzenleme ile vale hizmetine ilişkin genel ilke ve esaslar ile vale hizmeti veren işletmeler, iş yerleri, vale görevlisinde aranacak şartlar ve bunların yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmişti.

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Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

Buna göre vale hizmeti sunan iş yeri ruhsatına bu hizmeti ana faaliyetine tali faaliyet olarak ekletecek. Ekletmeyen iş yerleri bu hizmeti sunamayacak. Vale hizmeti sunan iş yerlerinin bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermesi zorunlu olacak. Vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levhanın herkesin göreceği şekilde asılı olacak ve müşteriler vale hizmeti almaya zorlanamayacak.

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Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

Vale hizmet bedelinin sürücünün görebileceği şekilde tabelada belirtilecek. Vale hizmeti sunan işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak, olası hasar ve cezayı ise ödemekle yükümlü olacak. Sunulan vale hizmeti en fazla 3 kilometre yarıçapı içerisinde karşılanacak. Hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

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Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak. Vale işletmesi ile iş yeri arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinin bir suretinin yetkili idareye; istihdam edilen vale görevlilerinin listesinin bir suretinin ise yetkili idareye ve kolluk birimlerine belirtilen süreler içerisinde verilecek. Vale hizmetinin, vale tanıtım kartını takan ve vale kıyafeti giyen personel harici kişiler tarafından verilmeyecek. Otopark alanını kayıt altına alacak güvenlik kamerası olacak.

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Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

Vale hizmeti verilirken Karayolları Trafik Yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlüklere uyulacak. Vale hizmetinde çalıştırılacak kişilerin; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde; imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırması, kullanmak için satın alması, kabul etmesi veya- bulundurması ya da kullanması, cinsel saldırı suçlarından mahkum olmamış olması veya bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunmayacak.