THY güneşten saklanan albino hastası çocuklara ilaç oldu

ALBİNO HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN KAMPANYALAR DÜZENLENİYOR

Cilde renk veren melanin pigmentinin eksikliği nedeniyle, kara kıta Afrika'da bembeyaz bir vücutla dünyaya gelen Albinolar başta cilt kanseri ve görme bozuklukları olmak üzere pek çok sağlık sorununun tehdidi ile yaşıyorlar. Ancak albinolar için Afrika'da doğmanın kanserden daha büyük tehlikeleri de var. Kıtanın genelinde, büyülü veya sihirli olduklarına yönelik var olan batıl inançlar nedeniyle her yıl pek çok albino saldırıya uğruyor. Albinoların hayatını tehdit eden bu inanışlar ile ilgili her yıl kıta genelinde ve dünya çapında farkındalık kampanyaları düzenleniyor.