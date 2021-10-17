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Haberler Galeri ABD'nin F-35 ve F-16 skandalları Türkiye'yi harekete geçirdi! Savaş jetleri için tarihi adım

ABD'nin F-35 ve F-16 skandalları Türkiye'yi harekete geçirdi! Savaş jetleri için tarihi adım

ABD Türkiye'yi parasını ödediği ve üretiminde çalıştığı F-35 programından çıkarma kararı aldı. Türkiye'ye karşı atılan bu uygunsuz hareket sonrası gözler F-16 alımlarına çevrildi. Türkiye, ABD'nin F-16 başvurusuna da cevap vermemesi üzerine yeni bir atılım içine girdi. Türkiye F-16'ların modernizasyonunda önemli aşama katetti. 9 uçak milli imkanlarla modernize edildi, 8'i ise TUSAŞ'ta hatta. Gövde iyileştirmeleriyle uçuş ömürleri 8 bin saatten 12 bin saate çıkan Blok-30'lar, milli yazılımlar ve AESA radarlarıyla da teknik açıdan Blok-72 seviyesine ulaşacak.

Giriş Tarihi: 17.10.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 09:54
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ABD’nin F-35 ve F-16 skandalları Türkiye’yi harekete geçirdi! Savaş jetleri için tarihi adım

ABD'nin F-35 programından çıkarmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü olarak önemi artan F-16'ları güçlendirecek çalışmalar yoğunlaştı.

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ABD’nin F-35 ve F-16 skandalları Türkiye’yi harekete geçirdi! Savaş jetleri için tarihi adım

Türkiye, F-35 savaş uçaklarına ödediği parayı yeni F-16 Blok 70 uçağı alımı ve 80 F-16 uçağın modernizasyonu teklifi kapsamında değerlendirmeye hazırlanırken, uçakların milli imkanlarla modernizasyonunda da önemli aşama kat edildi.

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ABD’nin F-35 ve F-16 skandalları Türkiye’yi harekete geçirdi! Savaş jetleri için tarihi adım

Dünya orduları arasında operasyonel açıdan en aktif hava filosunu barındıran Türk Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçağı filosunun bakım onarım, modernizasyon ve yerlilik oranının arttırılması çabaları kapsamında 3 ayrı çalışma yürütüyor.

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ABD’nin F-35 ve F-16 skandalları Türkiye’yi harekete geçirdi! Savaş jetleri için tarihi adım

9'U TAMAM 8'İNDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bunlardan biri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan ve 2023'e kadar tamamlanması planlanan F-16 Blok 30 Yapısal İyileştirme Projesi. Bu kapsamda şu ana kadar 9 uçağın modernizasyonu tamamlandı. Toplam 35 F-16 Blok 30'un modernizasyonu planlanan proje kapsamında halen 8 uçak üzerinde eş zamanlı çalışmalar TUSAŞ'ta devam ediyor.

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ABD’nin F-35 ve F-16 skandalları Türkiye’yi harekete geçirdi! Savaş jetleri için tarihi adım

BLOK 30'LARLA 2030'LARA

Proje ile TSK envanterine 1988 yılında girmeye başlayan ilk uçaklar olan F-16 Blok-30'lar dış gövde iyileştirmelerine tabi tutuluyor. Her bir uçak için 1200-1500 arasında parça değişimi yapılarak gövde ve iskeleti güçlendiriliyor. Bu iyileştirme, projenin başlatıldığı 2016 yılı itibariyle 7 bin uçuş saatine ulaşan F-16 Blok 30 savaş uçaklarının 8 bin saatlik mevcut uçuş ömürlerini 12 bin saate çıkarılmasını sağlıyor. Modernize edilen 35 uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 2030'lara kadar görev yapması bekleniyor.