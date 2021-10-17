ABD’nin F-35 ve F-16 skandalları Türkiye’yi harekete geçirdi! Savaş jetleri için tarihi adım

BLOK 30'LARLA 2030'LARA

Proje ile TSK envanterine 1988 yılında girmeye başlayan ilk uçaklar olan F-16 Blok-30'lar dış gövde iyileştirmelerine tabi tutuluyor. Her bir uçak için 1200-1500 arasında parça değişimi yapılarak gövde ve iskeleti güçlendiriliyor. Bu iyileştirme, projenin başlatıldığı 2016 yılı itibariyle 7 bin uçuş saatine ulaşan F-16 Blok 30 savaş uçaklarının 8 bin saatlik mevcut uçuş ömürlerini 12 bin saate çıkarılmasını sağlıyor. Modernize edilen 35 uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 2030'lara kadar görev yapması bekleniyor.