17 Ekim 2021, Pazar
ABD'nin F-35 ve F-16 skandalları Türkiye'yi harekete geçirdi! Savaş jetleri için tarihi adım
ABD Türkiye'yi parasını ödediği ve üretiminde çalıştığı F-35 programından çıkarma kararı aldı. Türkiye'ye karşı atılan bu uygunsuz hareket sonrası gözler F-16 alımlarına çevrildi. Türkiye, ABD'nin F-16 başvurusuna da cevap vermemesi üzerine yeni bir atılım içine girdi. Türkiye F-16'ların modernizasyonunda önemli aşama katetti. 9 uçak milli imkanlarla modernize edildi, 8'i ise TUSAŞ'ta hatta. Gövde iyileştirmeleriyle uçuş ömürleri 8 bin saatten 12 bin saate çıkan Blok-30'lar, milli yazılımlar ve AESA radarlarıyla da teknik açıdan Blok-72 seviyesine ulaşacak.
Giriş Tarihi: 17.10.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 09:54
- 1
- 35
- 2
- 35
- 3
- 35
- 4
- 35
- 5
- 35