HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail’e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah’ın yapacağı açıklamaya çevrildi

Ancak bunun tam tersi yönünde iddialarda bulunanlar da var. Çok sayıda insan Lübnan tarafında da hayatını kaybetti. 48 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.



Fotoğrafta: İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana çatışmalarını sürdüren Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah (sağda), Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale (sol 2) ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri (solda) ile görüştü.