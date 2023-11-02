02 Kasım 2023, Perşembe
HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail'e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah'ın yapacağı açıklamaya çevrildi
Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken Hizbullah'ın yaptığı açıklama dikkat çekti. Gözler yarın Hizbullah'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Hizbullah savaş mı ilan edecek? Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı. İki farklı beklentinin olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 02.11.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 12:21
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