02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail'e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah'ın yapacağı açıklamaya çevrildi

HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail'e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah'ın yapacağı açıklamaya çevrildi

Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken Hizbullah'ın yaptığı açıklama dikkat çekti. Gözler yarın Hizbullah'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Hizbullah savaş mı ilan edecek? Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı. İki farklı beklentinin olduğunu belirtti.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.11.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 12:21
  • 1
  • 91
HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail’e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah’ın yapacağı açıklamaya çevrildi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ilk halka açık konuşmasını yarın yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 91
HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail’e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah’ın yapacağı açıklamaya çevrildi

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen haber kuruluşu Al Mayadeen'e göre konuşma, yerel saat ile 15:00'te 'Kudüs yolunda ölen şehitler' anısına yapılacak tören sırasında yapılacak.

  • 3
  • 91
HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail’e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah’ın yapacağı açıklamaya çevrildi

İKİ FARKLI BEKLENTİ VAR

Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları; İki farklı beklenti var. Birincisi ve daha çok Lübnan'da konuşulan tansiyonu çok yükseltmeyeceği daha doğrusu Filistin'e destek verdiği yönünde açıklamalar yapacağı hazırız vesaire şeklinde açıklamalar yapacağı ancak bir savaş ilanında bulunmayacağını öngörüyor Lübnan halkı, sokakta konuşulanlar ve uzmanlar.

  • 4
  • 91
HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail’e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah’ın yapacağı açıklamaya çevrildi

Ancak bunun tam tersi yönünde iddialarda bulunanlar da var. Çok sayıda insan Lübnan tarafında da hayatını kaybetti. 48 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.


Fotoğrafta: İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana çatışmalarını sürdüren Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah (sağda), Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale (sol 2) ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri (solda) ile görüştü.

  • 5
  • 91
HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail’e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah’ın yapacağı açıklamaya çevrildi

Hayatını kaybeden siviller de var. Yeni bir bilgi paylaşayım dün İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 2 Lübnanlı çobanın cesedinin boş bir arazide bulunduğunu Lübnan basını bugün sabah yazdı.