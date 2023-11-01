HaberlerGaleriTHY iptal olan uçuşlar son dakika | THY biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? 1 Kasım 2023 iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı!
THY iptal olan uçuşlar son dakika | THY biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? 1 Kasım 2023 iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı!
THY biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı sorusunun cevabı merak ediliyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, şirketin network altyapısında meydana gelen sorunlara ilişkin bir açıklama yaptı. Üstün, bu sorunların biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalara yol açtığını belirtirken, İstanbul'dan kalkması planlanan 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Peki THY seferleri neden iptal edildi?