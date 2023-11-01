THY iptal olan uçuşlar son dakika | THY biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? 1 Kasım 2023 iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı!

Türk Hava Yolları (THY) iptal edilen uçak seferleri ve rezervasyonlarıyla ilgili gündemde büyük bir soru işareti oluşturdu. Son dakika açıklamasına göre, THY'nin network altyapısında yaşanan sorunlar, bilet ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklara neden oldu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan duyuru da, İstanbul kalkışlı uçak seferlerinin belirli bir saate kadar iptal edildiğini bildirdi. Peki THY seferleri neden iptal edildi? İşte 1 Kasım 2023 iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı...