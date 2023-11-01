01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri THY iptal olan uçuşlar son dakika | THY biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? 1 Kasım 2023 iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı!

THY iptal olan uçuşlar son dakika | THY biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? 1 Kasım 2023 iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı!

THY biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı sorusunun cevabı merak ediliyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, şirketin network altyapısında meydana gelen sorunlara ilişkin bir açıklama yaptı. Üstün, bu sorunların biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalara yol açtığını belirtirken, İstanbul'dan kalkması planlanan 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Peki THY seferleri neden iptal edildi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 19:19
  • 1
  • 6
THY iptal olan uçuşlar son dakika | 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? İşte son gelişmeler...

Türk Hava Yolları (THY) iptal edilen uçak seferleri ve rezervasyonlarıyla ilgili gündemde büyük bir soru işareti oluşturdu. Son dakika açıklamasına göre, THY'nin network altyapısında yaşanan sorunlar, bilet ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklara neden oldu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan duyuru da, İstanbul kalkışlı uçak seferlerinin belirli bir saate kadar iptal edildiğini bildirdi. Peki THY seferleri neden iptal edildi? İşte 1 Kasım 2023 iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
THY iptal olan uçuşlar son dakika | 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? İşte son gelişmeler...

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR SON DAKİKA

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

  • 3
  • 6
THY iptal olan uçuşlar son dakika | 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? İşte son gelişmeler...

SEFERLER NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

  • 4
  • 6
THY iptal olan uçuşlar son dakika | 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? İşte son gelişmeler...

THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Istanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesini kullandı. Üstün son yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi;

Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır.

Bu nedenle İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

  • 5
  • 6
THY iptal olan uçuşlar son dakika | 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? İşte son gelişmeler...

THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.