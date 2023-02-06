TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye'deki EN RİSKLİ FAY HATTI nerelerde?

Türkiye, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem 10 ili yıkıma uğrattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamaya göre; depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 912'ye çıktı. Meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. 10 ilimizi etkileyen depremin ardından Doğu Anadolu fay hattının nereden ve hangi şehirlerden geçtiği arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? İşte, detaylar...