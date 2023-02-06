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TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye'deki EN RİSKLİ FAY HATTI nerelerde?

Türkiye, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem 10 ili yıkıma uğrattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamaya göre; depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 912'ye çıktı. Meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. 10 ilimizi etkileyen depremin ardından Doğu Anadolu fay hattının nereden ve hangi şehirlerden geçtiği arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:04
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TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye’deki EN RİSKLİ FAY HATTI nerelerde?

Ülkemiz, deprem felaketiyle karşı karşıya kalmış durumda. Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesinde sabaha karşı bir deprem meydana geldi. AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin büyüklüğünü güncelledi.Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı. Türkiye'yi sarsan olayın ardından Doğu Anadolu'daki fay hatlarının neler olduğu gündeme geldi. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye’deki EN RİSKLİ FAY HATTI nerelerde?

ÖLÜ SAYISI 912'YE YÜKSELDİ!

Son açıklananan rakamlara göre Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da toplam can kaybı sayısı 912'ye çıktı.

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TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye’deki EN RİSKLİ FAY HATTI nerelerde?

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

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TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye’deki EN RİSKLİ FAY HATTI nerelerde?

Depremle ilgili son bilgileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi. Kahramanmaraş'ta 70 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Oktay, "Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Yine Maraş'ta 200 yaralı ve 300 bina yıkıldı. An itibariyle 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralımız var. Toplamda 1710 bina yıkıldı." dedi.

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TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye’deki EN RİSKLİ FAY HATTI nerelerde?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.