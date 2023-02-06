06 Şubat 2023, Pazartesi
Son yüzyılın en yıkıcı DEPREMİ! A Haber ekipleri DEPREM bölgelerinde... Depremle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında tek tek aktardılar
Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7'lik deprem tüm Türkiye'yi sarstı. A Haber ekipleri depremin hemen ardından haber nöbetine başladı. Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Hatay... A Haber muhabirleri son gelişmeleri canlı yayında tek tek aktardı.
Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 12:56
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