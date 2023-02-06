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Haberler Galeri Son yüzyılın en yıkıcı DEPREMİ! A Haber ekipleri DEPREM bölgelerinde... Depremle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında tek tek aktardılar

Son yüzyılın en yıkıcı DEPREMİ! A Haber ekipleri DEPREM bölgelerinde... Depremle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında tek tek aktardılar

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7'lik deprem tüm Türkiye'yi sarstı. A Haber ekipleri depremin hemen ardından haber nöbetine başladı. Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Hatay... A Haber muhabirleri son gelişmeleri canlı yayında tek tek aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 12:56
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Son yüzyılın en yıkıcı DEPREMİ! A Haber ekipleri DEPREM bölgelerinde... Depremle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında tek tek aktardılar

Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri ile sarsıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son yüzyılın en yıkıcı DEPREMİ! A Haber ekipleri DEPREM bölgelerinde... Depremle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında tek tek aktardılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi.

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Son yüzyılın en yıkıcı DEPREMİ! A Haber ekipleri DEPREM bölgelerinde... Depremle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında tek tek aktardılar

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

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Son yüzyılın en yıkıcı DEPREMİ! A Haber ekipleri DEPREM bölgelerinde... Depremle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında tek tek aktardılar

Depremin hemen sonrasında A Haber ekipleri tek tek farklı noktalardan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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Son yüzyılın en yıkıcı DEPREMİ! A Haber ekipleri DEPREM bölgelerinde... Depremle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında tek tek aktardılar

A Haber Spikeri Cansın Helvacı, Adıyaman'dan son durumu aktardı.