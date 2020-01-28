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Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?

Elazığ'da meydana gelen korkunç depremin ardından Manisa'da da art arda deprem meydana geliyor. Ülkemizde birçok şehir 1. derece deprem bölgesinde bulunurken, depremin birçok şehirde etkili olabileceğini söylemek mümkün. Peki, Türkiye fay hatları nerelerde? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde? Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) ve AFAD tarafından hazırlanan haritada fay hatlarının nerelerden geçtiğini öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 18:57
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Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?

Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye fay hatları ülkemizde meydana gelen art arda depremler sonrası sorgulanıyor. Fay hatları hangi bölgelerde bulunuyor? Ülkemizde temel olarak iki büyük fay hattı bulunmaktadır. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu, Batı Anadolu fay hattı gibi birçok fay hattı kaynaklı depremler meydana geliyor. Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Peki, evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte detaylar…

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Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

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Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

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Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?

KUZEY ANADOLU FAY HATTI

Kuzey Anadolu fayı (KAF) olarak anılan fay hattı, dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında sayılıyor. KAF, doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor.

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Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?

1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında çok fazla can ve mal kaybına neden olan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.