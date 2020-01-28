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Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?
Elazığ'da meydana gelen korkunç depremin ardından Manisa'da da art arda deprem meydana geliyor. Ülkemizde birçok şehir 1. derece deprem bölgesinde bulunurken, depremin birçok şehirde etkili olabileceğini söylemek mümkün. Peki, Türkiye fay hatları nerelerde? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde? Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) ve AFAD tarafından hazırlanan haritada fay hatlarının nerelerden geçtiğini öğrenebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 28.01.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 18:57
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