Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Uzman erbaş başvuru şartları şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. Uzman Onbaşılık için en az ilköğretim, Uzman Çavuşluk için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

3. Askerlik hizmetini yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Askerlik hizmetinde bulunan adayların Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak,