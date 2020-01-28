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Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman erbaş alım başvuru tarihleri için binlerce kişi araştırma yapıyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları adaylar tarafından sorgulanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine "Uzman erbaş" alımı için gözler yapılacak duyurulara çevrildi. 2019 yılında 3 grup uzman erbaş alımı yapılmıştı. 4. grup için alımlar ise 2020 yılına sarkmıştı. Duyuru yapılmasını bekleyen kişiler JGK uzman erbaş alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.01.2020 21:24 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 21:25
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Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

2020 yılı Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2019 yılında 3 grup uzman erbaş alımı yapılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 4. grup uzman erbaş alımı beklenmiş ancak alımlar 2020 yılına sarkmıştı. Peki, jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler…

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Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için 20 bin adaydan KPSS puanı şartı ile ve 20 bin aday KPSS puanı olmadan alım yaptı. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında yapılmıştı.

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Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

40 bin adaydan başvuru alındı ve başvuru şartlarına göre adaylar mülakatlara katıldı. Alımlar 4 farklı grupta yapılmış olup henüz sonuncu olan 4. Grup çağrısı yapılmadı ve adaylar bekliyor.

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Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl JGK tarafından duyurular Mart ayında yapılmıştı. Bu yıl da Mart ayında uzman erbaş alım duyurularının yapılması bekleniyor.

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Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Uzman erbaş başvuru şartları şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. Uzman Onbaşılık için en az ilköğretim, Uzman Çavuşluk için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

3. Askerlik hizmetini yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Askerlik hizmetinde bulunan adayların Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak,