BİZE ULAŞIN
Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman erbaş alım başvuru tarihleri için binlerce kişi araştırma yapıyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları adaylar tarafından sorgulanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine "Uzman erbaş" alımı için gözler yapılacak duyurulara çevrildi. 2019 yılında 3 grup uzman erbaş alımı yapılmıştı. 4. grup için alımlar ise 2020 yılına sarkmıştı. Duyuru yapılmasını bekleyen kişiler JGK uzman erbaş alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 28.01.2020 21:24 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 21:25
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13