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Son dakika haberi: Sınır hattında hareketli dakikalar! Türkiye'den askeri araç ve komando sevkiyatı

Katil Esad rejiminin ateşkese rağmen İdlib'i kuşatma altına alması ve hava saldırılarıyla sivilleri bombalaması üzerine Türkiye de sınırda güvenlik önemlerini arttırmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Son dakika: Sınır hattında sıcak gelişme! Zırhlı araçlar... |Video SINIR HATTINDA SICAK GELİŞME! ZIRHLI ARAÇLAR... |VİDEO

Giriş Tarihi: 28.01.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 17:27
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Son dakika haberi: Sınır hattında hareketli dakikalar! Türkiye'den askeri araç ve komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

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Son dakika haberi: Sınır hattında hareketli dakikalar! Türkiye'den askeri araç ve komando sevkiyatı

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek,

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Son dakika haberi: Sınır hattında hareketli dakikalar! Türkiye'den askeri araç ve komando sevkiyatı

Reyhanlı'daki Suriye sınır hattına ulaştı. Komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

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Son dakika haberi: Sınır hattında hareketli dakikalar! Türkiye'den askeri araç ve komando sevkiyatı
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Son dakika haberi: Sınır hattında hareketli dakikalar! Türkiye'den askeri araç ve komando sevkiyatı