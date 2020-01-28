Son dakika haberi: Sınır hattında hareketli dakikalar! Türkiye'den askeri araç ve komando sevkiyatı

Katil Esad rejiminin ateşkese rağmen İdlib'i kuşatma altına alması ve hava saldırılarıyla sivilleri bombalaması üzerine Türkiye de sınırda güvenlik önemlerini arttırmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.