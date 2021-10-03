Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması: Daha yapılması gerekenler var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarında bir ay kadar kısa bir sürede, deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlanmadığını ve balıkların görüldüğünü açıkladı. Kurum açıklamasının devamında, "Bir ay kadar kısa bir zaman sonunda, deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz. Artık balıklarımızı görüyoruz. İnsanlarımız denize girebiliyor, balıklarımızı yiyebiliyor. Bu bizi hakikaten çok mutlu etti. Daha yapılması gerekenler var, bu adımları da kararlı bir şekilde atacağız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 15:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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