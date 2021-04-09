Türkiye #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında birleşti! Kısa sürede rekor gönderi!

İtalya Başbakanı Draghi'nin Başkan Erdoğan'a 'diktatör' demesi büyük tepkiyle karşılandı. #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında toplanan yüz binlerce kişi Başkan Erdoğan'a desteklerini dile getirdi. Millet, bağrından çıkmış Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güveni bir kez daha dile getirerek haddini aşan İtalya Başbakanı Draghi'ye en güzel cevabı verdi.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 03:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 03:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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