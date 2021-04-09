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Türkiye #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında birleşti! Kısa sürede rekor gönderi!

İtalya Başbakanı Draghi'nin Başkan Erdoğan'a 'diktatör' demesi büyük tepkiyle karşılandı. #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında toplanan yüz binlerce kişi Başkan Erdoğan'a desteklerini dile getirdi. Millet, bağrından çıkmış Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güveni bir kez daha dile getirerek haddini aşan İtalya Başbakanı Draghi'ye en güzel cevabı verdi.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 03:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 03:44
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Türkiye #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında birleşti! Kısa sürede rekor gönderi!

İtalya Başbakanı Draghi'nin küstah sözlerine en güzel cevabı Türk Milleti verdi. #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı kısa sürede mesaj yağmuruna tutuldu.

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Türkiye #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında birleşti! Kısa sürede rekor gönderi!

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Bu millete hizmet yolunda varını yoğunu ortaya koyan, dur durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışan bu güzel insanı, liderimizi durduramazsınız! Evet, #ErdoğanıDurduramazsınız

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Türkiye #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında birleşti! Kısa sürede rekor gönderi!

İşte Başkan Erdoğan için atılan destek mesajları...

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Türkiye #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında birleşti! Kısa sürede rekor gönderi!
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Türkiye #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında birleşti! Kısa sürede rekor gönderi!