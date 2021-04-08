Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika...

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.