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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika... Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika...
Bursluluk sınavı ertelendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.25 Nisan'da yapılacağı açıklanan Bursluluk sınavu ve AKS ileri tarihe ertelendi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren flaş açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 23:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 23:20
Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 bursluluk sınavı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş bir açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamayla 25 Nisan'da yapılacak sınava ilişkin yeni bilgileri paylaştı. İşte, Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika...
GALERİ DEVAM EDİYOR BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) salgının seyri dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendi.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 bursluluk sınavına ilişkin yeni bir tarih bilgisi henüz verilmedi.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.