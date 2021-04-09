Son dakika: Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? 9 Nisan Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kısıtlamalar...
Son dakika... Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs vaka sayısında artış görülüyor. Vakaların yükselmesi ile birlikte gözler yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğine çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıkladığı tabloya göre, son 24 saatte 304.492 Kovid-19 testi yapıldı, 55.941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. Peki, yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? 9 Nisan Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.04.2021
09:52 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vaka sayısında artış görülmesinin ardından yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte, Ramazan ayında hangi kısıtlamaların uygulanacağını merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki, yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? 9 Nisan Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Toplantı tarihi, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden duyuruluyor. Yeni toplantının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Bir önceki toplantı 29 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Bu tarih göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki toplantının 12 Nisan'da gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz,
"Nasıl anladık, hayvancılıkta, tarımda, savunma sanayiinde ve bizim sağlık bilimlerinde yerli üretim olmazsa olmazımız. Biz bugün aşılarda neden zorluk yaşıyoruz. Gerçi şu anda 18 milyona ulaştı yaptığımız aşı sayısı, onu da niye yaşıyoruz dışa bağımlıyız.
Şu anda bizim üniversitelerimizde, bizim insanlarımız tarafından geliştirilen aşıların ön plana çıkmasıyla, üretilir hale gelmesiyle biz bu pandemi, Covid-19 belasından veya bundan sonra karşılaşacağımız diğer solunum yolu hastalıklarından kendi yerli aşılarımızla ancak kurtulabileceğiz. Bu yerli aşılarımızı düşük maliyetli ülkemizde üretebilirsek belki de yurt dışındaki birçok ülkeye de derman olacak şekilde en uygun şekilde sağlayabileceğiz" dedi.
'AKIL VE MANTIKLA BAĞDAŞMIYOR'
Çin'deki bir balık pazarında "ortaya çıkan koronavirüsün kısa sürede tüm dünyayı kuşattığını belirten Doç. Dr. Kayıpmaz,
"Dünyada 130 milyonun üstünde vaka sayısı ve yaklaşık 3 milyon ölüm olgusu ile karşımıza çıktı. Hala bu hastalığı inanılmaz biçimde küçümseyenler, ciddiye almayanlar, hatta böyle bir hastalığın varlığına inanmayanlar var. Bizim kliniklerde gördüğümüz ise genç yaşta, ileri yaşta, hastalık tablosu çok ağır giden insanlar var. Ortada gerçekten bir hastalık var. Böyle bir durumda bu hastalığı küçümsemek, alınan tedbirleri küçümsemek, bizim hastalığı daha hafif atlatmamızı sağlayacak olan aşıya inancı kırmaya çalışmak ne yazık ki akıl ve mantıkla bağdaşmıyor."