21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye çağ açıp çağ kapattı! 'Büyük Müjde'nin' 3. yılında tarihi doğal gaz keşfinin hikayesi

Türkiye çağ açıp çağ kapattı! 'Büyük Müjde'nin' 3. yılında tarihi doğal gaz keşfinin hikayesi

Türkiye, yaptığı atılımlarla dünya çapından adından söz ettirirken, enerji alanında önüne çekilen setleri bir bir yıkarak ilerledi. Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti. Karadeniz doğal gazı, '2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif, milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi' olarak tarihe geçti. Enerji alanında ülkenin şaha kalkmasının arkasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yaptığı atılımlar ve çizdiği hamleler var…

Giriş Tarihi: 21.08.2023 22:46 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 22:52
  • 1
  • 47
Türkiye çağ açıp çağ kapattı! ’Büyük Müjde’nin’ 3. yılında tarihi doğal gaz keşfinin hikayesi

Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı. Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla atıldı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 47
Türkiye çağ açıp çağ kapattı! ’Büyük Müjde’nin’ 3. yılında tarihi doğal gaz keşfinin hikayesi

Türkiye, ilk milli sondaj gemisi Fatih ile birlikte 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 kuyusunda derin deniz sondaj çalışmalarına başladı.

  • 3
  • 47
Türkiye çağ açıp çağ kapattı! ’Büyük Müjde’nin’ 3. yılında tarihi doğal gaz keşfinin hikayesi

21 Ağustos 2020 tarihinde ise müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Milli imkanlarla ilk derin deniz doğal gaz keşfi gerçekleştirildi. Zonguldak'ın 170 kilometre açığında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Türkiye; daha sonra filosuna 'Kanuni', 'Yavuz' gemilerini de ekleyerek sondajlarını sürdürdü.

  • 4
  • 47
Türkiye çağ açıp çağ kapattı! ’Büyük Müjde’nin’ 3. yılında tarihi doğal gaz keşfinin hikayesi

Diğer keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı. Sondaj filosuna 'Abdülhamid Han' sondaj gemisi de eklendi.

  • 5
  • 47
Türkiye çağ açıp çağ kapattı! ’Büyük Müjde’nin’ 3. yılında tarihi doğal gaz keşfinin hikayesi

Böylelikle Türkiye'nin hem Akdeniz hem de Karadeniz'deki sondaj çalışmalarında filosundaki gemi sayısı 4'e yükselmiş oldu.