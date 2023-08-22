İstanbulluların 'İmamoğlu' çilesi! Zam alamayan İSTAÇ çalışanları eylemde: Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bütçesini çalışanlar yerine sosyal medya fenomenlerine ve reklama harcayınca olan İstanbullulara oldu. İSTAÇ çalışanları zam alamadıkları gerekçesiyle başlattığı iş yavaşlatma grevine devam ederken, İstanbul'un sokakları çöple doldu. Artan sıcaklar nedeniyle de hava çöp kokusuyla kaplandı.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 08:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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