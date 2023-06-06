06 Haziran 2023, Salı
Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan'ı görenler şaştı kaldı! İşte, Atakan Kayalar'ın son hali...
Filozof Atakan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. İki yıl önce felsefe üzerine okuduğu kitaplar hakkındaki yorumlarla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasındaydı. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve sivri zekasıyla görenleri şaşkına çeviriyordu. Aylar sonra ortaya çıkan görüntüsü ise sosyal medyada yorum yapğmuruna tutuldu. İşte, Atakan Kayalar'ın son görüntüsü...
Giriş Tarihi: 06.06.2023 13:08
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