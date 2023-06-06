İlkleri başardı! Kızılelma adını tarihe kazıdı | Havada rekor süre

TEKNOFEST 2023'ün son günü olan 1 Mayıs'ta ise insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, F-16 savaş jeti Solotürk ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, bu kez de daha önce benzeri denenmemiş bir gösteri gerçekleştirerek ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihinde "yeni bir çağın şafağı" olarak nitelenebilecek bu uçuş konseptleri, geleceğin hava muharebesine de yön verecek.