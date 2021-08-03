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Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...
Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılında yapılacak alımlar için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda 400 bekçi alımı yapılmıştı. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...