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Haberler Galeri Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...

Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılında yapılacak alımlar için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda 400 bekçi alımı yapılmıştı. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021 18:14
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Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahalle güvenliğini sağlamakta görevli olan bekçiler için alım şartları merak ediliyor. Alımlar için Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 10 bin bekçi alımı için gelecek açıklamalar adayların gündeminde yer alıyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...

BEKÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımına yönelik henüz açıklama gelmedi. EGM ve PA tarafından gelecek son dakika açıklamalara haberimizde yer vereceğiz. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Jandarma bekçi alımı tarihi henüz belli değil. Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday bekçi alımı tarihini merak ediyor. Bekçi alımlarında güncel bilgiler ilgili kurumun resmi sitesinde duyurulacaktır.

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Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

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Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,