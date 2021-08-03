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İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!
İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından 2021 yılına liişkin öğretmenlerin il dışı atama başvuruları bugün sona erecek. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlar için MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Yazımızdan atama sonuçları tarihi ve ilişiki kesme sürecine ilişkin merak edilenleri görüntüleyebilirsiniz. Peki, 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...