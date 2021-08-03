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İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!

İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından 2021 yılına liişkin öğretmenlerin il dışı atama başvuruları bugün sona erecek. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlar için MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Yazımızdan atama sonuçları tarihi ve ilişiki kesme sürecine ilişkin merak edilenleri görüntüleyebilirsiniz. Peki, 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021 12:42
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İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 30 Temmuz'da başlayan il dışı tayin başvuruları 3 Ağustos'ta yani bugün sona erecek. Başvurularını gerçekleştiren öğretmenler heyecan içinde sonuçları bekliyor. MEB tarafından atamaların yapılacağı takvim açıklandı. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Peki, 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl dışı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

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İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!

"23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

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İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!

ATAMALAR NASIL OLACAK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

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İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!

İL DIŞI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.