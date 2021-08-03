İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 30 Temmuz'da başlayan il dışı tayin başvuruları 3 Ağustos'ta yani bugün sona erecek. Başvurularını gerçekleştiren öğretmenler heyecan içinde sonuçları bekliyor. MEB tarafından atamaların yapılacağı takvim açıklandı. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Peki, 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...