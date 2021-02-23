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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye bal üretiminde dünya ikincisi! Bal ormanları ülke ekonomisine 200 milyon TL katkı sağladı Türkiye bal üretiminde dünya ikincisi! Bal ormanları ülke ekonomisine 200 milyon TL katkı sağladı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında hayata geçirilen 'Bal Ormanları Eylem Planı' ile 77 bin 166 hektar ormanlık alanda 596 adet bal ormanı kurularak ülke ekonomisine yıllık 200 milyon TL katkı sağlandı. Proje kapsamında Cumhuriyetin 100. yılına kadar 720 adet bal ormanı kurulması hedefleniyor. Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:30
Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) tarafından 2010 yılında Bal Ormanı fikri hayata geçirildi. 2013-2018 yıllarını kapsayan "Bal Ormanı Eylem Planı" hazırlanarak 2018-2023 yıllarını kapsayan ikinci Bal Ormanı Eylem Planı yürürlüğe konuldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayrıca 2017 yılında çıkarılan "Bal Ormanlarının İşletilmesi ve Yönetilmesi Tebliği" ile Orman Genel Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufu altında bulunan devlet ormanlarındaki sürekli ve gezginci arıcıların faaliyetleri düzenlenerek arıcıları bu alanlardan daha etkin bir şekilde faydalanması sağlandı.
OGM yetkililerinden edilinen bilgilere göre 2020 yılında 6 bin 515 hektar alanda 68 adet bal ormanı tesis edildi. 2021 yılı içeresinde bin 680 hektar alanda 56 adet bal ormanı kurulması hedefleniyor.
Tesis edilen Bal Ormanlarına orman ekosisteminin gereksinimleri ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak, arıcılık faaliyetlerini ve bal üretimini destekleyecek nektarlı türlerin (arı otu, lavanta, püren, kekik vb. gibi) ekim ve dikimi yapılmakta.
Çalışmalar kapsamında arıcılara sağlanan destekler sayesinde Türkiye bal üretiminde kısa sürede Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından dünyada ikinci sıraya yükseldi.