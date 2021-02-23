Türkiye bal üretiminde dünya ikincisi! Bal ormanları ülke ekonomisine 200 milyon TL katkı sağladı

Ayrıca 2017 yılında çıkarılan "Bal Ormanlarının İşletilmesi ve Yönetilmesi Tebliği" ile Orman Genel Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufu altında bulunan devlet ormanlarındaki sürekli ve gezginci arıcıların faaliyetleri düzenlenerek arıcıları bu alanlardan daha etkin bir şekilde faydalanması sağlandı.