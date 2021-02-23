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Başvurular başladı! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM-Gardiyan) başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacak. Bu alımlardan 4.918'i infaz ve koruma memuru kadrosuna yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru şartları ve tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adalet Bakanlığı 5.358 personel alımı ne zaman? 2021 İnfaz Koruma Memuru (İKM-Gardiyan) başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 09:46
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