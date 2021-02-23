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Haberler Galeri Başvurular başladı! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM-Gardiyan) başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Başvurular başladı! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM-Gardiyan) başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacak. Bu alımlardan 4.918'i infaz ve koruma memuru kadrosuna yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru şartları ve tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adalet Bakanlığı 5.358 personel alımı ne zaman? 2021 İnfaz Koruma Memuru (İKM-Gardiyan) başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 09:46
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Başvurular başladı! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru İKM-Gardiyan başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, başvurular bugün itibarıyla başladı. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek. Peki, Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM-Gardiyan) başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurular başladı! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru İKM-Gardiyan başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

İKM-GARDİYAN ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

23 Şubat'ta başlayan başvurular 12 Mart'ta sona erecek. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.

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Başvurular başladı! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru İKM-Gardiyan başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Ortak Belgeler

1) Güvenlik Soruşturması Formu,

2) Sağlık Beyanı Formu,

3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),

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Başvurular başladı! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru İKM-Gardiyan başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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Başvurular başladı! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru İKM-Gardiyan başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,