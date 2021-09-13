13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından POMEM'lere yapılacak polis öğrenci alımı için mülakatlar tamamlandı. 27. Dönem POMEM'lere katılan adaylar heyecan içinde mülakat sonuçlarını bekliyor. Eylül ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 10:53
  • 1
  • 18
Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polislik mesleğini icra edebilmek için POMEM'lere başvuru yapan vatandaşlar, geçtiğimiz haftalarda sözlü mülakatlara katıldı. Mülakatların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Toplam 8 bin polis öğrenci alımı için araştırmalar sürüyor. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM mülakatları tamamlandı. Ancak sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Polis Akademisi tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama gelmesi durumunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 18
Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

  • 4
  • 18
Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

  • 5
  • 18
Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM başvuru tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 27. Dönem POMEM sürecinn tamamlanması ile birlikte yeni polis alımı duyurusunun yayımlanması bekleniyor. Yeni döneme ilişkin başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.