13 Eylül 2021, Pazartesi
Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından POMEM'lere yapılacak polis öğrenci alımı için mülakatlar tamamlandı. 27. Dönem POMEM'lere katılan adaylar heyecan içinde mülakat sonuçlarını bekliyor. Eylül ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.09.2021 10:53
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