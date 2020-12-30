Bilim Kurulu son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta yeniden açılacak mı? İşte kararlar...

Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde birçok mekan tedbir amaçlı kapatılmıştı. Kafeler ve lokantalar paket servis olarak hizmet vermeye devam ediyor. Günlük vaka sayısında yaşanan düşüş sonrasında işletmeciler ve vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta yeniden açılacak mı? İşte kararlar...