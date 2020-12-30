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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta yeniden açılacak mı? İşte kararlar... Bilim Kurulu son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta yeniden açılacak mı? İşte kararlar...
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde birçok mekan tedbir amaçlı kapatılmıştı. Kafeler ve lokantalar paket servis olarak hizmet vermeye devam ediyor. Günlük vaka sayısında yaşanan düşüş sonrasında işletmeciler ve vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta yeniden açılacak mı? İşte kararlar...
Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:49
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta yeniden açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı. Yeni yıla kısa süre kalırken, sorgulanan konular arasında mekanların yeniden ne zaman hizmet vereceği yer alıyor. Bilindiği üzere kafe ve restoranlar paket servis olarak hizmet vermeye devam ediyor. İşte, Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta yeniden açılacak mı? İşte kararlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.
RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek..
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;