26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! Sarıyer'den ABD'ye uzanan suç dolu dünyası

Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! Sarıyer'den ABD'ye uzanan suç dolu dünyası

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne levyeli saldırı düzenleyen Recep Akbıyık hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Giresun Dereli doğumlu olan Akbıyık'ın suç dolu dünyasının Sarıyer'den Amerika'ya uzandığı ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:33
  • 1
  • 13
Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! Sarıyer’den ABD’ye uzanan suç dolu dünyası

Giresun Dereli nüfusuna kayıtlı bekar olan 29 yaşındaki Recep Akbıyık'ın ailesi İstanbul Sarıyer'de yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! Sarıyer’den ABD’ye uzanan suç dolu dünyası

Türkiye'de 'uyuşturucu kullanmak, temin etmek, satışı yapmak, yaralama, kavga, tehdit' gibi suçlardan kaydı bulunan Akbıyık'ın ailesi uyuşturucu tedavisi yaptırmak istemiş. Ancak Recep Akbıyık'ın tedaviden hep kaçtığı öğrenildi.

  • 3
  • 13
Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! Sarıyer’den ABD’ye uzanan suç dolu dünyası

Gemi adamı olan fakat çalışmayan Recep Akbıyık ailesinden uzaklaşarak bir süre Antalya'ya gitti. Antalya'da da madde bağımlılığı devam eden Akbıyık, orada da bazı suçlara karıştı.

  • 4
  • 13
Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! Sarıyer’den ABD’ye uzanan suç dolu dünyası

Akbıyık'ın geçen yıl ekim ayında Meksika'ya gittiği 3 ay önce de kaçak yollarla oradan Amerika'ya geçtiği öğrenildi.

  • 5
  • 13
Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! Sarıyer’den ABD’ye uzanan suç dolu dünyası

Alkol ve uyuşturucu kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Akbıyık'ın daha önce annesi Münevver Akbıyık'ı darp ettiği ortaya çıktı.