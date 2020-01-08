TürkAkım projesinin önemi ne? İşte Türkiye'ye çağ atlatacak yatırımın perde arkası Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım için tarihi gün bugün... TürkAkım, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Giriş Tarihi: 08.01.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 15:48
Proje ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2014'te dile getirildi ve Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) Dünya Enerji Kongresi sırasında 10 Ekim 2016 tarihinde imzalandı.
TÜRKAKIM'DAN GELECEK GAZIN YARISI TÜRKİYE'DE KULLANILACAK
Toplam taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan TürkAkım'dan gelecek gazın yarısı (15,75 milyar metreküp) Türkiye'de kullanılacak, diğer yarısı da (15,75 milyar metreküp) Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya aktarılacak. Türkiye'nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu düşünüldüğünde, TürkAkım bu tüketimin tek başına yaklaşık üçte birini karşılayabilecek.
Deniz kısmı 930 kilometre uzunluğa sahip TürkAkım'ın Türkiye'ye gaz sağlayacak TürkAkım-1 kara kısmı 70 kilometre, Türkiye'den Avrupa'ya gaz tedarik edecek TürkAkım-2 kara kısmı ise 140 kilometre. Alım terminalleri, kıyı geçişi, 930 kilometrelik deniz kısmı ve 210 kilometrelik toplam kara kısmı planlanan süreden önce tamamlandı.
30 Kasım 2019'da tamamlanan TANAP ve bugün açılışı yapılacak TürkAkım, Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlarken, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de önemli katkı sağlayacak.
ENERJİDE MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE
Doğal gazın yaygınlaştırılması kapsamında 81 ilde 550 yerleşim merkezine doğal gazı ulaştıran Türkiye, enerjide merkez ülke olmak için son yıllarda çok önemli adımlar attı.