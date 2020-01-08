TürkAkım projesinin önemi ne? İşte Türkiye'ye çağ atlatacak yatırımın perde arkası

TÜRKAKIM'DAN GELECEK GAZIN YARISI TÜRKİYE'DE KULLANILACAK

Toplam taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan TürkAkım'dan gelecek gazın yarısı (15,75 milyar metreküp) Türkiye'de kullanılacak, diğer yarısı da (15,75 milyar metreküp) Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya aktarılacak. Türkiye'nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu düşünüldüğünde, TürkAkım bu tüketimin tek başına yaklaşık üçte birini karşılayabilecek.