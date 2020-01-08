2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Hac kurası 2020 sonuçları merakla bekleniyor. Hac kurası ne zaman saat kaçta çekilecek sorusu gündemde! Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen milyonlarca vatandaş düzenlenecek hac kura çekimi için geri sayım yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak hac kura çekimi bilgisayar ortamında yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, hac kurası ne zaman? Hac kurası saat kaçta çekilecek? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.01.2020 20:36Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 20:38
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2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
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2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
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20
2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
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20
2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
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2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?