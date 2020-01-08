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2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Hac kurası 2020 sonuçları merakla bekleniyor. Hac kurası ne zaman saat kaçta çekilecek sorusu gündemde! Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen milyonlarca vatandaş düzenlenecek hac kura çekimi için geri sayım yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak hac kura çekimi bilgisayar ortamında yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, hac kurası ne zaman? Hac kurası saat kaçta çekilecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.01.2020 20:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 20:38
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2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Hac kurası ne zaman, saat kaçta? Hac kurası 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Hac kura sonuçları başvuru yapan 2 milyonu aşkın kişi tarafından sorgulanıyor. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kurası ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek hac kurasında başvurular e-devlet üzerinden tamamlanmıştı. Kura sonuçlarına göre kutsal topraklara gitme hakkı kazanan adayların hac kesin kayıt belgeleri 13 Ocak itibariyle e-devlet üzerinden yayınlanacak. Peki, hac kurası ne zaman saat kaçta çekilecek? İşte, 2020 hac kuraları hakkında merak edilenler…

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2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

HAC KURASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı. Hacca bu yıl gitmek isteyenler, geçen 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı.

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2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Hac kura çekimi 9 Ocak Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak.

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2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda saat 10:00'da çekilecek kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

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2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.