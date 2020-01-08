2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Hac kurası ne zaman, saat kaçta? Hac kurası 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Hac kura sonuçları başvuru yapan 2 milyonu aşkın kişi tarafından sorgulanıyor. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kurası ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek hac kurasında başvurular e-devlet üzerinden tamamlanmıştı. Kura sonuçlarına göre kutsal topraklara gitme hakkı kazanan adayların hac kesin kayıt belgeleri 13 Ocak itibariyle e-devlet üzerinden yayınlanacak. Peki, hac kurası ne zaman saat kaçta çekilecek? İşte, 2020 hac kuraları hakkında merak edilenler…