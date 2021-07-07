Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor! Ortak merkez ilk kez görüntülendi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki hassas bölgeler 7/24 havadan izleniyor. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ı kurtarmasının ardından ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Bölgenin güvenliğini temin eden Türk askerinin çalışma akışı görüntülendi.