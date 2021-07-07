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Haberler Galeri Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor! Ortak merkez ilk kez görüntülendi

Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor! Ortak merkez ilk kez görüntülendi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki hassas bölgeler 7/24 havadan izleniyor. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ı kurtarmasının ardından ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Bölgenin güvenliğini temin eden Türk askerinin çalışma akışı görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 12:17
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Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor! Ortak merkez ilk kez görüntülendi
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Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor! Ortak merkez ilk kez görüntülendi
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Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor! Ortak merkez ilk kez görüntülendi

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Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor! Ortak merkez ilk kez görüntülendi
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Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor! Ortak merkez ilk kez görüntülendi