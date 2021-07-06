Son gelişmeler: Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu?

Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021'in ikinci yarısının başlamasıyla birlikte gözler bekçi alımlarına çevrildi. Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılırken, yeni alımların hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen bekçi alımları konusunda son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.07.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 17:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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