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Haberler Galeri Son gelişmeler: Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu?

Son gelişmeler: Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu?

Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021'in ikinci yarısının başlamasıyla birlikte gözler bekçi alımlarına çevrildi. Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılırken, yeni alımların hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen bekçi alımları konusunda son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 17:20
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Son gelişmeler: Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında yeni ilanlar bekleniyor. Son açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuruların alınacağı tarihe çevrildi. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son gelişmeler: Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu?

JANDARMA BÜNYESİNE BEKÇİ ALINACAK

Son dakika açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirildi.

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Son gelişmeler: Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen bekçi alımı için henüz ilan yayımlanmadı. Polis Akademisi tarafından başvuru tarihi, alım yapılacak iller ve başvuru şartları duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son gelişmeler: Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

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Son gelişmeler: Jandarma bekçi alımı 2021'de olacak mı? EGM PA başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu?

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,