FETÖ’ye hesap vakti! 15 Temmuz darbe davalarıyla ilgili istatistikler paylaşıldı: 8 bin 724 kişi hakkında karar…

2016'nın 15 Temmuz'unda kalkışılan hain darbe girişiminin demokrasi zaferiyle sonuçlanmasının üzerinden 7 yıl geçti. Türkiye tarihine karanlık gece olarak geçen, halkın kahramanca direndiği o günde, 251 vatandaş şehit olurken iki binin üzerinde vatandaş gazi oldu. 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu tarafından, FETÖ'nün gerçekleştirdiği hain darbe girişime ilişkin açılan davalarla ilgili veriler paylaşıldı. Buna göre, "Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 724 kişi hakkında karar verildi. 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1890 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi" ifadelerin yer verildi.