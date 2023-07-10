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FETÖ’ye hesap vakti! 15 Temmuz darbe davalarıyla ilgili istatistikler paylaşıldı: 8 bin 724 kişi hakkında karar…

2016'nın 15 Temmuz'unda kalkışılan hain darbe girişiminin demokrasi zaferiyle sonuçlanmasının üzerinden 7 yıl geçti. Türkiye tarihine karanlık gece olarak geçen, halkın kahramanca direndiği o günde, 251 vatandaş şehit olurken iki binin üzerinde vatandaş gazi oldu. 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu tarafından, FETÖ'nün gerçekleştirdiği hain darbe girişime ilişkin açılan davalarla ilgili veriler paylaşıldı. Buna göre, "Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 724 kişi hakkında karar verildi. 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1890 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi" ifadelerin yer verildi.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 18:50
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FETÖ’ye hesap vakti! 15 Temmuz darbe davalarıyla ilgili istatistikler paylaşıldı: 8 bin 724 kişi hakkında karar…

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin açılan davalarla ilgili verileri paylaştı.

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FETÖ’ye hesap vakti! 15 Temmuz darbe davalarıyla ilgili istatistikler paylaşıldı: 8 bin 724 kişi hakkında karar…

Platform adına yazılı açıklama yapan Avukat Mehmet Alagöz, darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, söz konusu girişimde TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak birçok stratejik merkezin bombalandığını aktardı.

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FETÖ’ye hesap vakti! 15 Temmuz darbe davalarıyla ilgili istatistikler paylaşıldı: 8 bin 724 kişi hakkında karar…

Uçak, helikopter, tank ve silahlarla saldırılması sonucu 4'ü asker, 63'ü polis, 185'i sivil olmak üzere 252 vatandaşın şehit, 2 bin 735 vatandaşın ise gazi olduğunu belirten Alagöz, şunları kaydetti:

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FETÖ’ye hesap vakti! 15 Temmuz darbe davalarıyla ilgili istatistikler paylaşıldı: 8 bin 724 kişi hakkında karar…

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün başını çektiği bu hain saldırı başta sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere milletimizin cesur direnişi ile durdurulmuş, darbe girişimine teşebbüs eden teröristlerin yargılanmalarına hızlıca başlanmış, darbeci hainlerin hukuk önünde adil bir şekilde yargılanıp en ağır cezaları almaları için gönüllü hukuk insanlarının büyük özverisi ile yargılama süreçleri yürütülmüştür."

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FETÖ’ye hesap vakti! 15 Temmuz darbe davalarıyla ilgili istatistikler paylaşıldı: 8 bin 724 kişi hakkında karar…

Avukat Alagöz, darbe teşebbüsünü planlayan, katılan, aktif eylemlerin içerisinde bulunmak üzere kışlalardan çıkan örgüt mensupları ile illegal yöntemlerle kamu imkanlarını örgüt lehine kullanarak suç işleyen örgüt mensupları hakkında ilk derece mahkemelerinde ilk aşamada açılan fiili darbe yargılamalarının tamamının ise sona erdiğini anlattı.