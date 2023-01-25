Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi yapacak! Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı

HARP SİLAH VE ARAÇLARININ PERFORMANSLARI DENENİYOR

Müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, harp silah ve araçlarının performansları ile birliklerin şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması tatbikatın amaçları arasında yer alıyor.