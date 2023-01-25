25 Ocak 2023, Çarşamba
Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi yapacak! Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı'nda Almanya, Azerbaycan, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke yer alıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tatbikatta kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi amaçlar arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 15:40
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