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Haberler Galeri Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi yapacak! Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi yapacak! Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı'nda Almanya, Azerbaycan, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke yer alıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tatbikatta kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi amaçlar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 15:40
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Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi yapacak! Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı

Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı" Kars'ta yapılıyor. 17 ülkeden katılımcının yer aldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi tarafından da takip edilmesi planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi yapacak! Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Kış Tatbikatı 2023, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi yapacak! Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı

Aralarında Almanya, Azerbaycan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkeden katılımcıların yer aldığı tatbikat, milli ve yabancı unsurların katılımı ile Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı" olma özelliği taşıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi yapacak! Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin de takip etmesi planlanıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi yapacak! Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı

HARP SİLAH VE ARAÇLARININ PERFORMANSLARI DENENİYOR

Müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, harp silah ve araçlarının performansları ile birliklerin şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması tatbikatın amaçları arasında yer alıyor.