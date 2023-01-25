Sözce çevreci CHP’nin bir belediyesi daha rant için ağaçları katletti! İşte restoran için yapılan vahşet

Atmaca, paylaşımında, "Daha önce Gaziemir orman içinde ağaç ve çevre katliamına sessiz kalan Gaziemir Belediyesi şimdi Sarnıç 'ta kendisi ağaç katliamı yapıyor. Biraz hassasiyetiniz olsa, o ağaçları kesmeden düzenleme yapabilirsiniz. Ama maalesef sizin çevreciliğiniz söylemden öteye gitmiyor." dedi.