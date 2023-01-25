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Sözce çevreci CHP'nin bir belediyesi daha rant için ağaçları katletti! İşte restoran için yapılan vahşet

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından bir ağaç katliamı da İzmir Gaziemir Belediyesi'nden geldi. Sözce çevreci CHP, restoran için ağaç katliamı yaptı. Rantçıların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 16:45
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Sözce çevreci CHP’nin bir belediyesi daha rant için ağaçları katletti! İşte restoran için yapılan vahşet

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabında paylaştığı video ve fotoğraflarla CHP'li Gaziemir Belediyesi ekiplerinin ağaç katliamı yaptığını duyurdu.

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Sözce çevreci CHP’nin bir belediyesi daha rant için ağaçları katletti! İşte restoran için yapılan vahşet

Sarnıç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandığı belirtilen olayda, belediyenin iş makinelerinin ağaçlı bir alandaki ağaçları devirdiği görülüyor.

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Sözce çevreci CHP’nin bir belediyesi daha rant için ağaçları katletti! İşte restoran için yapılan vahşet

Atmaca, paylaşımında, "Daha önce Gaziemir orman içinde ağaç ve çevre katliamına sessiz kalan Gaziemir Belediyesi şimdi Sarnıç 'ta kendisi ağaç katliamı yapıyor. Biraz hassasiyetiniz olsa, o ağaçları kesmeden düzenleme yapabilirsiniz. Ama maalesef sizin çevreciliğiniz söylemden öteye gitmiyor." dedi.

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Sözce çevreci CHP’nin bir belediyesi daha rant için ağaçları katletti! İşte restoran için yapılan vahşet

Atmaca, "Buca cezaevi yeşil alan olsun diye eylem yapıp süslü laflar edenlere soruyorum, buradaki ağaçları kesmek hangi aklın ürünü?" diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

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Sözce çevreci CHP’nin bir belediyesi daha rant için ağaçları katletti! İşte restoran için yapılan vahşet

RESTORAN YAPACAK

Gaziemir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Alan rehabilite ediliyor. Sarnıç Cumhuriyet Meydanı yenileme projesi yapılıyor. Kesilen ağaçlar formunu kaybetmiş selvi ağaçları. Çalışma yapılan alan park ve meydana dönüşecek. Yeni ağaçlar dikilecek. Ayrıca çocuk oyun grubu ve kaykay parkı ve Porta Restoran 3 yapılacak" dedi.