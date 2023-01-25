25 Ocak 2023, Çarşamba
7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? 2023 Genel AF var mı? Meclis'ten geçti mi?
7. Yargı Paketi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen konuların arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın detaylarını aktardığı 7. Yargı Paketi maddeleri merak konusu oldu. Yargı paketi ile ilgili en çok merak edilen konuların başında genel af, nafaka, icra gibi konular geliyor. Peki 7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 7. Yargı Paketi maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:36
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