25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? 2023 Genel AF var mı? Meclis'ten geçti mi?

7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? 2023 Genel AF var mı? Meclis'ten geçti mi?

7. Yargı Paketi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen konuların arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın detaylarını aktardığı 7. Yargı Paketi maddeleri merak konusu oldu. Yargı paketi ile ilgili en çok merak edilen konuların başında genel af, nafaka, icra gibi konular geliyor. Peki 7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 7. Yargı Paketi maddeleri neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:36
  • 1
  • 12
7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? 2023 Genel AF var mı? Meclis’ten geçti mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın detaylarını aktardığı 7. Yargı Paketi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 7. Yargı Paketi maddeleri araştırılan konular arasında yer alıyor: Yargı paketinin içerisinde en çok merak edilen maddelerin başında genel af, nafaka, icra gibi konular geliyor. Peki 7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? 2023 Genel AF var mı? Meclis’ten geçti mi?

7. YARGI PAKETİ MESCLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

7. Yargı paketi hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sunum yapması bekleniyor. Taslak metnin tamamlanması ardından paketin TBMM'ye gelmesi için geri sayım başlayacak. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

  • 3
  • 12
7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? 2023 Genel AF var mı? Meclis’ten geçti mi?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor: Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak.

  • 4
  • 12
7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? 2023 Genel AF var mı? Meclis’ten geçti mi?

Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

  • 5
  • 12
7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? 2023 Genel AF var mı? Meclis’ten geçti mi?

Bağımlılar için özel cezaevi: Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.

Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.