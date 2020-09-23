Türk SİHA'larından yeni rekor çalışması! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Türkiye'nin Akıncı ve Aksungur gibi iki farklı platformla daha bu alana giriş yaptığını hatırlatarak, Taarruzi İHA olarak kabul gören her iki aracın envantere girmesiyle yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekti.