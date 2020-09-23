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Türk SİHA'larından yeni rekor çalışması! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek

Özellikle son yıllarda taarruzi SİHA alanında son derece kritik projelere imza atan Türk savunma sanayii gelecek günlerde yeni rekorlar için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar en fazla 4 mühimmat ile kalkış yapabilen Türk SİHA'ları için hedef 24 mühimmat ile uçabilmek. İşte heyecanlandıran detaylar.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 12:59
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Türk SİHA'larından yeni rekor çalışması! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek

İnsansız hava araçlarını öncelikle keşif ve gözetleme için kullanmaya başlayan Türkiye, bu alanda kısa sürede sağladığı gelişimin ardından söz konusu platformlara silah ekleyebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu.

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Türk SİHA'larından yeni rekor çalışması! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek

ANKA-S ve Bayraktar TB2 ile SİHA alanında ne denli kritik bir yetkinliğe ulaştığını gerek yurt içi terör operasyonlarında gerekse de Irak, Suriye ve Libya gibi son derece tehlikeli bölgelerde sergilediği performansla gösteren Türk savunma sanayii gelecek dönem için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Türk SİHA'larından yeni rekor çalışması! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Türkiye'nin Akıncı ve Aksungur gibi iki farklı platformla daha bu alana giriş yaptığını hatırlatarak, Taarruzi İHA olarak kabul gören her iki aracın envantere girmesiyle yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekti.

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Türk SİHA'larından yeni rekor çalışması! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek

Aksungur'un 49 saatlik rekor uçuşunun ardından 'tek seferde 12 adet MAM-L mühimmatı ile uçuş' sürecini değerlendiren Şahin, "TUSAŞ ANKA ve Bayraktar TB2 tipi SİHA'lar halihazırda aktif olarak kullanılıyor. Bu SİHA'lar, azami dört adet MAM-L mühimmatı ile uçuş gerçekleştirebiliyor" dedi.

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Türk SİHA'larından yeni rekor çalışması! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek

Anıl Şahin, ANKA ve Bayraktar TB2'lerin 20-24 saat havada kalış süresine sahip olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: