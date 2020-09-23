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Türk SİHA'larından yeni rekor çalışması! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek
Özellikle son yıllarda taarruzi SİHA alanında son derece kritik projelere imza atan Türk savunma sanayii gelecek günlerde yeni rekorlar için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar en fazla 4 mühimmat ile kalkış yapabilen Türk SİHA'ları için hedef 24 mühimmat ile uçabilmek. İşte heyecanlandıran detaylar.
Giriş Tarihi: 23.09.2020 12:56Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 12:59