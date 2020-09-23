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Haberler Galeri MEB 2020-2021 çalışma takvimi: Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar...

MEB 2020-2021 çalışma takvimi: Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar...

Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detaylar açıklandı. 21 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Eğitimine evinde uzaktan eğitim olarak devam eden öğrenciler kendi sınıfları için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak? İşte MEB 2020-2021 çalışma takvimi...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 12:49
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MEB 2020-2021 çalışma takvimi: Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar...

Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı. Gözler tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak? İşte MEB 2020-2021 çalışma takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 2020-2021 çalışma takvimi: Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar...

ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında başlayacak eğitim hakkında açıklamalarda bulundu. Sürecin başlangıcından itibaren Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre okulların durumunu şekillendirdiklerini kaydeden Selçuk "Salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede diğer sınıf düzeylerinde de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Birkaç hafta sonra tüm sınıfların ne zaman eğitime başlayacağı konusunda karar verilecek. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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MEB 2020-2021 çalışma takvimi: Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar...

MEB 2020-2021 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Uzaktan eğitim 31 Ağustos tarihinde başlayacak.

Özel okullar 17 Ağustos tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek.

21 Eylül tarihinde hazırlık sınıf ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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MEB 2020-2021 çalışma takvimi: Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar...

Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan arasında yapılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.

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MEB 2020-2021 çalışma takvimi: Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.