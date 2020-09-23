MEB 2020-2021 çalışma takvimi: Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar...

ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında başlayacak eğitim hakkında açıklamalarda bulundu. Sürecin başlangıcından itibaren Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre okulların durumunu şekillendirdiklerini kaydeden Selçuk "Salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede diğer sınıf düzeylerinde de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Birkaç hafta sonra tüm sınıfların ne zaman eğitime başlayacağı konusunda karar verilecek. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.