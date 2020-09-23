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MEB 2020-2021 çalışma takvimi: Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar...
Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detaylar açıklandı. 21 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Eğitimine evinde uzaktan eğitim olarak devam eden öğrenciler kendi sınıfları için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5, 8, 9 ve 12. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak? İşte MEB 2020-2021 çalışma takvimi...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 12:33Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 12:49