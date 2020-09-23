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MSB son dakika: 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
Son dakika... Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB ASAL tarafından Kasım 2020 sınıflandırma dönemine ilişkin duyuru yayımlandı. 2000/4 celp döneminde silahaltına alınacak vatandaşlar, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Merakla araştırılan askerlik yerleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 14:17
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