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Haberler Galeri MSB son dakika: 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

MSB son dakika: 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika... Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB ASAL tarafından Kasım 2020 sınıflandırma dönemine ilişkin duyuru yayımlandı. 2000/4 celp döneminde silahaltına alınacak vatandaşlar, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Merakla araştırılan askerlik yerleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 14:17
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MSB son dakika: 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika... 2000/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından kasım celbi duyurusu yayımlandı. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB son dakika: 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

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MSB son dakika: 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

KASIM 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

İşte MSB'nin yayımladığı Kasım 2020 sınıflandırma dönemi duyurusu:

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MSB son dakika: 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

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MSB son dakika: 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

3. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.