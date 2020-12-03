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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Türk SİHA'ları Rusya'ya karşı! Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor Türk SİHA'ları Rusya'ya karşı! Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor
Suriye ve Karabağ'da tarih yazar Türk SİHA'ları dünyanın dikkatini çekti. Türkiye'den SİHA alan Ukrayna kendini savunmak için tatbikatlara başladı. Ukrayna, Türk SİHA'larını Rusya'ya karşı kullanmayı planlıyor.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 12:32 GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye'deki başarılarından sonra Dağlık Karabağ savaşında da Ermenistan'ı sahadan silmesinin dünya çapındaki yankıları sürüyor.
Bayraktar TB2'ler Ermenistan'ın kullandığı Rus Pantsir hava savunma sistemlerini Dağlık Karabağ'da yok etti. Amerikan Washington Post gazetesinin 'Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor' başlıklı haberinin ardından Avrupa'dan da övgüler yükseldi.
Geçen hafta Türkiye'den beş adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 daha satın alacağını resmen ilan eden Ukrayna ise, tatbikatlarında Türk yapımı droneları test ediyor.
Daha önce de Türkiye'den altı adet Bayraktar TB2 alan Ukrayna'nın Türk SİHA'larını nerede ve nasıl kullanacağına dair ilk işaretler de veriliyor.