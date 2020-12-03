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Türk SİHA'ları Rusya'ya karşı! Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor

Suriye ve Karabağ'da tarih yazar Türk SİHA'ları dünyanın dikkatini çekti. Türkiye'den SİHA alan Ukrayna kendini savunmak için tatbikatlara başladı. Ukrayna, Türk SİHA'larını Rusya'ya karşı kullanmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 03.12.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 12:32
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Türk SİHA'ları Rusya'ya karşı! Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor
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Türk SİHA'ları Rusya'ya karşı! Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor

Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye'deki başarılarından sonra Dağlık Karabağ savaşında da Ermenistan'ı sahadan silmesinin dünya çapındaki yankıları sürüyor.

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Türk SİHA'ları Rusya'ya karşı! Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor

Bayraktar TB2'ler Ermenistan'ın kullandığı Rus Pantsir hava savunma sistemlerini Dağlık Karabağ'da yok etti. Amerikan Washington Post gazetesinin 'Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor' başlıklı haberinin ardından Avrupa'dan da övgüler yükseldi.

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Türk SİHA'ları Rusya'ya karşı! Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor

Geçen hafta Türkiye'den beş adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 daha satın alacağını resmen ilan eden Ukrayna ise, tatbikatlarında Türk yapımı droneları test ediyor.

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Türk SİHA'ları Rusya'ya karşı! Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor

Daha önce de Türkiye'den altı adet Bayraktar TB2 alan Ukrayna'nın Türk SİHA'larını nerede ve nasıl kullanacağına dair ilk işaretler de veriliyor.