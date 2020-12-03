Koronavirüs pasaportu gündemde! Peki bundan sonra tatiller nasıl olacak?

Bir yıl önce hayatımıza giren yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede karantina uygulamaları devam ederken Türkiye'de de yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Ancak yakın zamanda aşılamaların başlayacak olmasıyla birlikte insanlar artık geleceğe daha olumlu bakabiliyor. 2020 her alanda olduğu gibi turizmde de büyük kayıpların yaşandığı, milyonlarca insanın tatile gitmediği bir sene oldu. Peki bundan sonraki dönemde tatiller nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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