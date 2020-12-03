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Koronavirüs pasaportu gündemde! Peki bundan sonra tatiller nasıl olacak?

Bir yıl önce hayatımıza giren yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede karantina uygulamaları devam ederken Türkiye'de de yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Ancak yakın zamanda aşılamaların başlayacak olmasıyla birlikte insanlar artık geleceğe daha olumlu bakabiliyor. 2020 her alanda olduğu gibi turizmde de büyük kayıpların yaşandığı, milyonlarca insanın tatile gitmediği bir sene oldu. Peki bundan sonraki dönemde tatiller nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 09:35
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Koronavirüs pasaportu gündemde! Peki bundan sonra tatiller nasıl olacak?

Koronavirüs tüm dünyada yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pek çok sektör zor günler yaşarken bunların arasında turizm de en başta gelen iş kollarından biri.

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Koronavirüs pasaportu gündemde! Peki bundan sonra tatiller nasıl olacak?

Yapına tahminler koronavirüs aşısının kullanılmaya başlanacağı döneme kadar önlemlerin devam ettirilmesinin zaruri olduğunu ortaya koymuştu.

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Koronavirüs pasaportu gündemde! Peki bundan sonra tatiller nasıl olacak?

Koronavirüs ile dünyanın büyük bölümü gibi Türkiye de mücadele veriyor. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana alınan önlemler neticesinde aralarında turizmin de bulunduğu pek çok sektör faaliyetlerine ara verdi.

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Koronavirüs pasaportu gündemde! Peki bundan sonra tatiller nasıl olacak?

Ege ve Akdeniz sahilleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki pek çok turizm tesisi bu süreçte kapılarına kilit vurmuş, 2020 sezonunu boş geçmişti.

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Koronavirüs pasaportu gündemde! Peki bundan sonra tatiller nasıl olacak?

Türkiye'nin güneyinde normalde sezon açılışlarının gerçekleştiği bu dönemde salgın nedeniyle tesisler kapalı kalmaya devam etmişti.