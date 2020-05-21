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Türk sağlık sisteminin gücüne güç katacak! Başkan Erdoğan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla bugün tam kapasite hizmete giriyor. 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip. Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, hastanenin maketini inceleyerek denetimlerde bulundu.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 12:54Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:57